Німецька поліція: серед біженців знаходяться понад 400 потенційних терористів
У Німеччині на даний момент знаходяться 410 потенційних терористів, які прибули в країну під виглядом біженців.
Про це повідомляє Neue Osnabrücker Zeitung з посиланням на заяву Федерального управління кримінальної поліції, передає РБК-Україна.
Повідомляється, що ще в травні 2016 року були дані про 369 подібних підозр. Крім того, у Німеччині на сьогодні проводяться 60 розслідувань проти потенційних терористів.
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"На тлі прибуття нових мігрантів до Німеччини ми повинні пам'ятати, що серед біженців є активні і колишні члени, прихильники і симпатики терористичних організацій", - йдеться в заяві поліції.
Як повідомляв УНІАН, у Німеччині за останній тиждень сталися кілька атак.
24 липня прохач притулку із Сирії за допомогою мачете вбив жінку і поранив двох інших людей в південно-західній частині міста Ройтлінген, перш ніж був затриманий поліцією.
У той же день 27-річний прохач притулку з Сирії на музичному фестивалі в баварському Ансбаху підірвав себе, поранення різного ступеня тяжкості отримали 15 осіб.
22 липня 18-річний німець іранського походження застрелив дев'ять осіб в Мюнхені.
18 липня 17-річний шукач притулку з Пакистану поранив у поїзді п'ять чоловік, використовуючи сокиру і ніж.