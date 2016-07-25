Німецька поліція: серед біженців знаходяться понад 400 потенційних терористів

Про це повідомляє Neue Osnabrücker Zeitung з посиланням на заяву Федерального управління кримінальної поліції, передає РБК-Україна.

Повідомляється, що ще в травні 2016 року були дані про 369 подібних підозр. Крім того, у Німеччині на сьогодні проводяться 60 розслідувань проти потенційних терористів.

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"На тлі прибуття нових мігрантів до Німеччини ми повинні пам'ятати, що серед біженців є активні і колишні члени, прихильники і симпатики терористичних організацій", - йдеться в заяві поліції.

Як повідомляв УНІАН, у Німеччині за останній тиждень сталися кілька атак.

24 липня прохач притулку із Сирії за допомогою мачете вбив жінку і поранив двох інших людей в південно-західній частині міста Ройтлінген, перш ніж був затриманий поліцією.

У той же день 27-річний прохач притулку з Сирії на музичному фестивалі в баварському Ансбаху підірвав себе, поранення різного ступеня тяжкості отримали 15 осіб.

22 липня 18-річний німець іранського походження застрелив дев'ять осіб в Мюнхені.

18 липня 17-річний шукач притулку з Пакистану поранив у поїзді п'ять чоловік, використовуючи сокиру і ніж.