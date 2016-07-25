Різанина у Німеччині: стали відомі подробиці нападу сирійця з мачете (фото, відео)

Вбита 21-річним сирійцем з мачете жінка була вагітна, повідомляє Daily Mail.

Перед тим, як його збив BMW, хлопець встиг поранити ще одного чоловіка і жінку.

Інцидент стався в місті Ройтлінгені біля закладу, що виготовляє шаурму на автобусній зупинці. Німецькі ЗМІ пишуть, що мотиви злочину поки невідомі, жертва і нападник працювали в одній закусочній.

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Поліція затримала підозрюваного. Відомо, що 21-річний чоловік очікував у Німеччині що йому нададуть статус біженця.

Також опубліковано відео затримання нападника.

На відео видно, що чоловік, тримаючи в руках холодну зброю, підбігає до групи людей і починає нападати на них.