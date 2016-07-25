Різанина у Німеччині: стали відомі подробиці нападу сирійця з мачете (фото, відео)
В мережі опубліковано відео нападу сирійського біженця з мачете на групу людей в німецькому місті Ройтлінген.
Вбита 21-річним сирійцем з мачете жінка була вагітна, повідомляє Daily Mail.
Перед тим, як його збив BMW, хлопець встиг поранити ще одного чоловіка і жінку.
Інцидент стався в місті Ройтлінгені біля закладу, що виготовляє шаурму на автобусній зупинці. Німецькі ЗМІ пишуть, що мотиви злочину поки невідомі, жертва і нападник працювали в одній закусочній.
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Поліція затримала підозрюваного. Відомо, що 21-річний чоловік очікував у Німеччині що йому нададуть статус біженця.
Також опубліковано відео затримання нападника.
На відео видно, що чоловік, тримаючи в руках холодну зброю, підбігає до групи людей і починає нападати на них.