Німецька поліція посилить присутність у громадських місцях

Про це в понеділок, 25 липня, заявив федеральний міністр внутрішніх справ Томас де Мезьєр, передає DW.

"Що видається особливо важливим для мене нині, то це підвищення присутності поліції у публічних місцях", - заявив де Мезьєр.

Окрім того, міністр заявив про необхідність проведення вибіркових перевірок поблизу державного кордону.

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Як повідомляв УНІАН, у Німеччині за останній тиждень сталися кілька атак.

24 липня прохач притулку із Сирії за допомогою мачете вбив жінку і поранив двох інших людей в південно-західній частині міста Ройтлінген, перш ніж був затриманий поліцією.

У той же день 27-річний прохач притулку з Сирії на музичному фестивалі в баварському Ансбаху підірвав себе, поранення різного ступеня тяжкості отримали 15 осіб.

22 липня 18-річний німець іранського походження застрелив дев'ять осіб в Мюнхені.

18 липня 17-річний шукач притулку з Пакистану поранив у поїзді п'ять чоловік, використовуючи сокиру і ніж.