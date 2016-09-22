ІД могла використати хімічну зброю при обстрілі авіабази з американськими військовими під Мосулом - ЗМІ

Як передає РБК, відповідну інформацію оприлюднила американська телекомпанія CNN.

За її даними, 20 вересня біля авіабази впав снаряд, начинений, імовірно, іпритом (гірчичним газом). Фахівці оглянули місце падіння, при цьому один тест виявив наявність гірчичного газу. Проте повторна перевірка дала негативний результат.

Для більш детального вивчення було вирішено відправити снаряд у лабораторію. Джерела телеканалу розповіли, що мова може йти як про ракету, так і про артилерійський снаряд.

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Військовослужбовці США в результаті ймовірної хімічної атаки не постраждали, у них не виявили симптомів ураження хімічними речовинами.

За даними джерел CNN, американське військове командування чекало, що бойовики ІД спробують застосувати хімічну зброю, щоб зупинити плановану операцію зі звільнення Мосула.

Нагадаємо, рік тому повідомлялося, що американська влада підозрюють бойовиків ІД у створенні й використанні хімічної зброї на територіях Сирії та Іраку. Розвідка США на той момент зафіксувала щонайменше 4 випадки використання іприту по обидва боки сирійсько-іракського кордону.

У лютому 2016 року американські військові заявили, що захопили і передали іракській владі одного з лідерів ІД Сулеймана Дауда аль-Бакара, який очолював підрозділ з виробництва хімічної зброї.

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Спецслужби США в результаті допитів Абу Дауда дізналися подробиці про об'єкти ІДІЛ з виробництва хімічної зброї, а також про людей, залучених в цей процес. У Пентагоні заявили, що, використовуючи цю інформацію, очолювана США коаліція провела серію авіаударів, що підірвали здатність ІДІЛ виробляти хімічну зброю.

У липні урядові сили Іраку звільнили містечко Кайяра на південь від Мосула та розташовану біля нього авіабазу, стратегічно важливу для запланованої операції зі звільнення іракської "столиці" ІДІЛ.