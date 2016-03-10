У Пентагоні заявили, що після їх авіаударів ісламісти не зможуть робити хімзброю

Підозрюваного по імені Сулейман Дауд Афарі захопили в результаті спецоперації в лютому, однак до цього часу інформація офіційно не розголошується, передає Бі-бі-сі.

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Завдяки інформації, отриманій від Дауда, військовим вдалося нанести декілька авіаударів, які "підірвали здатність "Ісламської держави" виробляти хімічну зброю", оголосили в Пентагоні.

"Ми вважаємо, що інформація, яку нам вдалося отримати, дозволить нам провести додаткові операції", - заявив Пітер Кук.

За повідомленням газети New York Times, Сулейман Дауд Афарі був опізнаний як колишній співробітник іракського Управління військової промисловості, яке діяло за режиму Саддама Хусейна і займалося розробкою хімічної зброї, яка застосовувалася проти курдів у 1980-ті роки.