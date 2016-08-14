В Іраку почався наступ на "столицю" ІДІЛ - Мосул
13:42, 14 серпня 2016Світ
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Курдські сили Пешмерга за підтримки авіаударів очолюваної США коаліції почали новий наступ на бойовиків "Ісламської держави" в Північному Іраку у ніч на неділю.
REUTERS
Цей наступ є частиною плану із оточення міста Мосул, яке де-факто є столицею ІДІЛ в Іраку, пише Європейська правда з посиланням на Reuters.
Наступ почався після масованих артобстрілів і кількох авіаударів.
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Іракська армія і Пешмерга поступово займають позиції навколо Мосула, розташованого в 400 км на північ від Багдада.
Як відомо, Мосул - найбільше місто під контролем бойовиків, з довоєнним населенням майже 2 млн. осіб.
Іракська армія намагається наступати з півдня. У липні вона захопила аеродром в 60 км на південь від Мосула, який буде служити в якості основного плацдарму для очікуваного наступу на місто.
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