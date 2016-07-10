В Іраку армія відбила в ІДІЛ головну авіабазу під Мосулом

Військові з урядових сил Іраку за підтримки авіації США практично без бою змогли отримати контроль над головною авіабазою Мосула. Про це повідомила іракська армія, передає Російська служба ВВС.

Читайте такожУ Сирії вбили одного з лідерів курдів – ЗМІ

У свою чергу прем'єр-міністр Іраку Хайдер Абаді привітав захоплення бази та заявив, що це важливий крок перед наступом на саме місто.

Як відомо, Мосул - друге за величиною місто Іраку, батьківщина Саддама Хусейна. "Ісламська держава" захопила місто і прикордонні області влітку 2014 року.