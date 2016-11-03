Клінтон випередила Трампа на 6 пунктів – опитування Reuters/Ipsos

Згідно з даними опитування Reuters/Ipsos, її відрив повернувся до того показника, який був до повідомлення ФБР про відкриття додаткового розслідування та нову порцію листів на той час держсекретаря США. Наразі він складає 6 пунктів.

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Серед 1772 опитаних, які планують піти на вибори 8 листопада, 45% підтримують Клінтон, 39% - Трампа, повідомляє Reuters.

Наприкінці жовтня стало відомо, що Федеральне бюро розслідувань США виявило нові електронні листи кандидата в президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон, які можуть бути пов'язані з закритим раніше розслідуванням ФБР. Під час роботи Держсекретарем США з 2009 по 2013 рік Клінтон використовувала особисту електронну пошту замість урядової. Це могло призвести до витоку секретних даних, повідомляла газета The New York Times з посиланням на федеральних чиновників США.

Пілся цього опитування АВС показало, що Дональд Трамп раптово отримав більшість у ході опитування за тиждень до виборів.

Як повідомляв УНІАН, попереднє опитування, проведене Reuters та Ipsos 26-30 жовтня, показало, що Трамп скоротив відставання від Клінтон до 5%.