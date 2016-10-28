ФБР відновило розслідування у справі про листування Клінтон

Про це у своєму Twitter написав член Конгресу Джейсон Чейффіц.

За словами Чейффіца, директор ФБР повідомив йому, що служба виявила електронні листи, які можуть бути причетні до розслідування.

FBI Dir just informed me, "The FBI has learned of the existence of emails that appear to be pertinent to the investigation." Case reopened — Jason Chaffetz (@jasoninthehouse) October 28, 2016

Лист ФБР до Конгресу США опублікував журналіст телеканалу NBC Френк Торп.

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BIG: The FBI is reopening investigation into its @HillaryClinton's email server. Here's the letter from the FBI to Congress: pic.twitter.com/OKjipTeiJp — Frank Thorp V (@frankthorp) October 28, 2016

У ньому повідомляється, що ФБР дізналося про існування листів Клінтон, які можуть бути важливими для розслідування справи.

Однак, чи мають вони безпосереднє відношення до справи, ФБР поки дізнатися не змогло.

Нагадаємо, в США Клінтон звинувачують у використанні незахищеного сервера для робочого листування під час її перебування на посаді держсекретаря США. При цьому глава ФБР Джеймс Комі рекомендував міністерству юстиції не порушувати справу щодо Хілларі Клінтон у зв'язку з її необережним поводженням з документами. В результаті генеральний прокурор США Лоретта Лінч відмовилася висувати звинувачення проти Клінтон.