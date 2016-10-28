ФБР відновило розслідування у справі про листування Клінтон

23:11, 28 жовтня 2016
Світ
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Федеральне бюро розслідувань США відновило розслідування з приводу використання колишнім держсекретарем Хілларі Клінтон особистого сервера електронної пошти, у тому числі для передачі секретних даних.

REUTERS

Про це у своєму Twitter написав член Конгресу Джейсон Чейффіц.

За словами Чейффіца, директор ФБР повідомив йому, що служба виявила електронні листи, які можуть бути причетні до розслідування.

Лист ФБР до Конгресу США опублікував журналіст телеканалу NBC Френк Торп.

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У ньому повідомляється, що ФБР дізналося про існування листів Клінтон, які можуть бути важливими для розслідування справи.

Однак, чи мають вони безпосереднє відношення до справи, ФБР поки дізнатися не змогло.

Нагадаємо, в США Клінтон звинувачують у використанні незахищеного сервера для робочого листування під час її перебування на посаді держсекретаря США. При цьому глава ФБР Джеймс Комі рекомендував міністерству юстиції не порушувати справу щодо Хілларі Клінтон у зв'язку з її необережним поводженням з документами. В результаті генеральний прокурор США Лоретта Лінч відмовилася висувати звинувачення проти Клінтон.

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