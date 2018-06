ФБР відновило розслідування у справі про листування Клінтон

Про це у своєму Twitter написав член Конгресу Джейсон Чейффіц.

За словами Чейффіца, директор ФБР повідомив йому, що служба виявила електронні листи, які можуть бути причетні до розслідування.

FBI Dir just informed me, "The FBI has learned of the existence of emails that appear to be pertinent to the investigation." Case reopened