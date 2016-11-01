Клінтон: немає нічого, що ФБР могло б виявити при повторній перевірці її електронної пошти

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Я не вибачаюся. Я сказала, що це була помилка і мені прикро за неї», – зазначила Клінтон щодо свого рішення використовувати приватну електронну пошту на посаді державного секретаря.

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Гілларі Клінтон зробила ці заяви 31 жовтня під час виступу в Огайо.

Як повідомляв УНІАН, Федеральне бюро розслідувань США відновило розслідування з приводу використання колишнім держсекретарем Хілларі Клінтон особистого сервера електронної пошти, у тому числі для передачі секретних даних.

Нагадаємо, в США Клінтон звинувачують у використанні незахищеного сервера для робочого листування під час її перебування на посаді держсекретаря США. При цьому глава ФБР Джеймс Комі рекомендував міністерству юстиції не порушувати справу щодо Хілларі Клінтон у зв'язку з її необережним поводженням з документами. В результаті генеральний прокурор США Лоретта Лінч відмовилася висувати звинувачення проти Клінтон.