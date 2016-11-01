Перегони у США: Трамп несподівано обходить Клінтон - опитування ABC та Washington Post

Як свідчать результати опитування громадської думки, проведеного телеканалом ABC і газетою The Washington Post, Трамп випереджає за популярністю суперницю від демократів Гілларі Клінтон на один відсотковий пункт, передає ТСН.

Так, дані опитування показали, що за Трампа готові віддати голоси 46% респондентів, а за Клінтон - 45%. Згідно з уточненими даними, розрив між кандидатами скорочується до 0,7%.

Ще 3% респондентів підтримали кандидата від Лібертаріанської партії Гері Джонсона, а 2% - кандидата від Партії зелених Джилл Стайн.

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АВС зазначає, що падіння рейтингу Клінтон, ймовірно, пов'язане з інформацією американських ЗМІ про те, що директор ФБР Джеймс Комі раніше повідомив конгрес про відновлення розслідування у справі про використання Клінтон на посаді держсекретаря особистої електронної пошти з робочою метою.

В опитуванні ABC і The Washington Post взяли участь 1 128 осіб. Дослідження проводилося з 27 по 30 жовтня. Статистична похибка результатів може сягати трьох процентних пунктів.

Як повідомляв УНІАН, попереднє опитування, проведене Reuters та Ipsos 26-30 жовтня, показало, що Трамп скоротив відставання від Клінтон до 5%.