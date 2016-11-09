У Кремлі сподіваються на скасування антиросійських санкцій Трампом

У Росії сподіваються, що новообраний президент США Дональд Трамп скасує антиросійські санкції Штатів. Про це заявив радник президента РФ Сергій Глазьєв, пише ТАСС.

За словами Глазьєва, Трамп може скасувати санкції тому, що вони шкодять американському бізнесу. При цьому він підкреслив, що за такого варіанту розвитку подій, відновиться товарообіг між СШа та Росією.

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«Я думаю, Трамп, як прагматична людина, скасує антиросійські санкції, які завдають шкоди і американському бізнесу. Тому товарообіг і фінансово-економічні відносини між Росією і не тільки США, але і Заходом в цілому, відновляться і будуть, швидше за все, рости вже в залежності від чисто економічної кон'юнктури», - сказав радник Путіна.

Нагадаємо, Дональд Трамп став переможцем президентських виборів. Він набрав більше 270 голосів, необхідних для перемоги.

При цьому, колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен порадив нобраному на посаду президента США Дональду Трампу продемонструвати Росії силу та захистити Україну.

«США повинні продовжувати будувати свою політику безпеки на трансатлантичних відносинах, які сприяли безпрецедентному миру і процвітанню Сполучених Штатів і Європи. Тому, як головнокомандувач, Дональд Трамп повинен продемонструвати Росії силу. Путін поважає тільки тверду і стійку руку. Президент США повинен зміцнити політику стримування США щодо Росії, щоб закласти основу для серйозного діалогу і зрештою відновити стратегічний баланс в Європі», - вважає колишній генсек НАТО.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін підписав закон, згідно з яким дія угоди між Росією і США про утилізацію плутонію призупиняється.

Москва може відновити дію договору, якщо Вашингтон піде на певні умови – скоротить військову інфраструктуру і чисельність своїх військових на території країн-членів НАТО, що вступили в альянс після 1 вересня 2000 року, а також скасує «закон Магнітського» і всі санкції проти російських юридичних і фізичних осіб.