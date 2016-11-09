Порошенко привітав Трампа з перемогою на виборах, назвавши це символом справжньої демократії
Президент Петро Порошенко привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США, які відбулися 8 листопада.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, про це Порошенко сказав під час зустрічі з послом США в Україні Марі Йованович.
«Щиро вітаю Дональда Трампа з обранням Президентом Сполучених Штатів та дружній американський народ з демократичним волевиявленням. Це символ справжньої демократії, коли ніхто до останньої миті не знає результати виборів. І це є ознакою справжньої демократії, яку завжди сповідували і пропагували наші надійні та стратегічні американські партнери та друзі», - зазначив Порошенко.
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Він наголосив, що разом з перемогою на найвищу посаду в державі новий президент США перебирає на себе і відповідальність за глобальне лідерство Сполучених Штатів Америки у демократичному світі.
Як відомо, за попередніми даними, на виборах президента США переміг кандидат від Республіканської партії Трамп.