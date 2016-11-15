У Британії немає плану щодо виходу із ЄС – пояснювальна записка

Вихід країни із Євросоюзу може бути пов’язаний із низкою складностей. Про це йдеться у службовій записці під назвою "Останні дані по Brexit", яка потрапила у розпорядження The Times.

При цьому записка складена консультантом, ім’я якого не називають, 7 листопада. У тексті йдеться, що у британського уряду досі не існує всеосяжного плану виходу з ЄС через "розбіжності всередині кабінету", а також піддається критиці діяльність прем’єр-міністра країни Терези Мей, яка «приймає рішення і допрацьовує деталі самостійно».

Читайте також"Ми залишаємо ЄС, а не Європейський континент": у Британії запевнили, що Brexit істотно не вплине на відносини з Україною

Як зазначає видання, в записці йдеться про розбіжності, які існують між міністром закордонних справ Великобританії Борисом Джонсоном, міністром Brexit Девідом Дейвісом і міністром міжнародної торгівлі Ліамом Фоксом з одного боку і міністром фінансів Філіпом Хэммондом і міністром з питань бізнесу Грегом Кларком з іншого.

При цьому, джерело в уряді зазначає, що документ, який потрапив до рук журналістів, був підготовлений консалтинговою фірмою за власною ініціативою, а сам уряд до записки відношення не має.

Нагадаємо, у ході референдуму в червні 2016 року більшість жителів Британії (51,9% ) висловилися за вихід країни зі складу ЄС.

Кілька днів тому стало відомо, що більше 80 депутатів британського парламенту мають намір ініціювати голосування в Палаті громад з питання проведення другого референдуму про членство Сполученого Королівства в Європейському Союзі, який передбачає схвалення виборцями умов припинення членства в євроспільноті (Brexit).

При цьому прем’єр-міністр Британії Тереза Мей запевнила, що процедура Brexit відбудеться за планом.

Великобританія вийде з Європейського Союзу в березні наступного року в рамках Brexit. Мей планувала запустити процедуру виходу Великобританії з Євросоюзу на основі результатів референдуму

Прем'єр-міністр Тереза Мей запевнила, що Британія не буде починати переговори з Brexit цього року. Раніше британський міністр Ліам Фокс, який відповідає в новому уряді за переговори з ЄС про торгових угодах, назвав приблизну дату Brexit - 1 січня 2019 року.