У парламенті Британії хочуть ініціювати альтернативний референдум щодо членства в ЄС
Більше 80 депутатів британського парламенту мають намір ініціювати голосування в Палаті громад з питання проведення другого референдуму про членство Сполученого Королівства в Європейському Союзі, який передбачає схвалення виборцями умов припинення членства в євроспільноті (Brexit).
Про це з посиланням на газету The Daily Telegraph пише «Новое время».
Зазначено, що автором ідеї виступає лідер партії Ліберальні демократи Тім Фаррон, якого, крім однопартійців, підтримали також депутати від Шотландської національної партії і лейбористи.
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"Ми закладаємо в якості умови проведення альтернативного голосування з питання виходу з ЄС. Ми проголосуємо за Статтю 50 (застосування якої запускає механізм виходу держави-члена з ЄС), якщо суспільство підтримає угоду (з Брюсселем). Буде два варіанти: або ви приймаєте цю Угоду, або голосуєте за збереження членства ", - сказало газеті джерело в таборі ліберальних демократів.