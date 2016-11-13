У парламенті Британії хочуть ініціювати альтернативний референдум щодо членства в ЄС

Про це з посиланням на газету The Daily Telegraph пише «Новое время».

Зазначено, що автором ідеї виступає лідер партії Ліберальні демократи Тім Фаррон, якого, крім однопартійців, підтримали також депутати від Шотландської національної партії і лейбористи.

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"Ми закладаємо в якості умови проведення альтернативного голосування з питання виходу з ЄС. Ми проголосуємо за Статтю 50 (застосування якої запускає механізм виходу держави-члена з ЄС), якщо суспільство підтримає угоду (з Брюсселем). Буде два варіанти: або ви приймаєте цю Угоду, або голосуєте за збереження членства ", - сказало газеті джерело в таборі ліберальних демократів.