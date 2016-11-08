Британська влада оголосила дату апеляції на рішення по Brexit

Слухання у Верховному суді триватимуть чотири дні; рішення суду, як очікується, буде оголошено на початку наступного року, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей раніше заявила, що як і раніше очікує початку переговорів про вихід Британії з Євросоюзу наприкінці березня.

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У четвер Високий суд постановив, що уряд не може оголосити про введення в дію статті 50 Лісабонського договору, формально запускає процедуру виходу з Євросоюзу, без схвалення парламенту.

Уряд наполягає на тому, що має право прийняти таке рішення без консультації з парламентом, ґрунтуючись лише на результатах референдуму, що пройшов у червні.

Переговори про умови виходу Британії з Євросоюзу, як очікується, триватимуть близько двох років і неможливі без формального введення в дію статті 50.

У ході референдуму в червні 2016 року більшість жителів Британії (51,9% ) висловилися за вихід країни зі складу ЄС.