Британці передумали виходити з ЄС - опитування

Про це свідчать дані опитування, проведеного BMG Research, повідомляє The Independent.

Згідно з опитуванням, 51% проти Brexit, а 49% за вихід країни з ЄС.

Дані показують, що невелика кількість людей змінила свої погляди після референдуму.

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Як повідомляв УНІАН, у Великобританії євроскептики здобули перемогу на референдумі щодо виходу країни з ЄС.

Після підрахунку всіх голосів прихильники Brexit набрали 51,9% голосів.

Також в Європейському Союзі висловили жаль з приводу результатів референдуму у Великобританії, очікують від уряду цієї країни швидкої реалізації відповідного рішення та зазначають, що союз 27 країн буде існувати й надалі.

Напередодні стало відомо, що Високий суд Лондона заборонив Терезі Мей починати процедуру виходу з ЄС без попереднього рішення парламенту.