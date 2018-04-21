”Україна продемонструвала повну перемогу демократії”

Інтерв`ю з лідером азербайджанської опозиції, головою Руху «Національна Єдність», співголовою блоку «Свобода», найбільш вірогідним єдиним кандидатом від опозиції в Азербайджані на президентських виборах в 2008 році Лалою Шовкет.

– Як Ви оцінюєте підсумки візиту до Азербайджану Президента України Віктора Ющенка? – Почну з того, що протягом цього візиту між нашими країнами були підписані ряд угод, пов`язаних з енергоресурсами. І в цьому була головна мета візиту Віктора Ющенка до Азербайджану. Всі інші його зустрічі та заяви були лише свого роду гарніром до основної страви. Враховуючи те, що був підписаний договір про довгострокову співпрацю між ГНКАР і "Нафтогаз України", можна сказати, візит президента України до нашої країни можна вважати успішним. Оскільки Україна нині дуже потребує енергоресурсів, а Азербайджан зобов`язаний допомогти Україні, оскільки обидві наші країни є членами організації ГУАМ.

– Але чому тоді Азербайджан так і не приєднався до проекту Одеса–Броди? – Я теж за те, щоб наша країна приєдналася до цього проекту. Але річ у тому, що зовсім недавно в експлуатацію був введений трубопровід Баку–Тбіліси–Джейхан (БТД), і поки ми не впевнені в його рентабельності. За оцінками фахівців, для того, щоб БТД став рентабельним, потрібно, щоб ним ішла й казахстанська нафта. Отже річ не в тому, що Азербайджан не хоче приєднання до проекту Одесса–Броди, справа в тому, чи вистачить у нас нафти для участі в ньому. За наявними даними, незабаром в Азербайджані будуть знайдені нові запаси нафти, і тоді наша країна приєднатися до проекту Одесса–Броди.

– Як Ви оцінюєте нинішній рівень азербайджано-українського економічного співробітництва? – Почну з того, що і за часів, коли Президентом України був Леонід Кучма, економічні відносини між нашими країнами були на досить високому рівні. Нині ж вони тільки поліпшуються. І цей процес буде продовжений, оскільки обидві наші країни є членами ГУАМ.

Проте навіть після візиту Президента України до Азербайджану не можна буде говорити про те, що відносини між нашими країнами вийшли на рівень стратегічного партнерства. Це пов`язано з тим, що Президент України повів свою країну шляхом демократії і відкрито оголосив курс на євроінтеграцію і на членство України в НАТО. На жаль, Азербайджан поки що не заявив чітко і ясно про курс нашої країни. У цьому сенсі Азербайджан нагадує корабель, що збився зі шляху і його носять по морю всі попутні вітри.

– У такому разі, що ж спільного між лідерами країн, один з яких став Президентом завдяки тому, що в його країні відбулася Помаранчева революція, а інший – завдяки тому, що вона не відбулася? – Тільки те, що є така організація, як ГУАМ, яка має великі перспективи. Тут справа не в персоналіях.

– А ви вважаєте, що ГУАМ має перспективи? – Тут все залежить від волі президентів країн, що входять в цю організацію. Якщо вони не обмежаться декларативними заявами про співпрацю і підтримку один одного, а наповнять ГУАМ конкретним змістом, то у цієї організації є великі перспективи в контексті інтеграції наших країн до Євросоюзу.

– Наскільки знаю, Ви уважно стежите за подіями в Україні. Чи можна назвати політичною кризою процеси, що відбувалися в Україні після парламентських виборів? – Якоюсь мірою - так. Мінімум, тому, що не були втілені в життя ідеї Помаранчевої коаліції, і українське суспільство знову розділилося через політичні пристрасті.

Але, з іншого боку, саме ці вибори стали чудовою ілюстрацією повної перемоги демократії в Україні. Наприклад, в Азербайджані і уявити собі неможливо, щоб влада нашої країни дала згоду на проведення чесних виборів, в результаті яких правляча партія зайняла на виборах третє місце. Крім того, вкрай складно собі уявити, щоб влада Азербайджану, побачивши, що країна може бути розділена на дві половини, пішли б на угоду зі своїми політичними опонентами. А Ющенко пішов на договір з Януковичем. Отже однозначної оцінки подіям, що відбулися після парламентських виборів в Україні, я б давати не стала.

– Як Ви оцінюєте шанси Віктора Ющенка на нових президентських виборах в Україні? – Поки що дуже рано робити прогнози. Все тут залежить від того, як за час, що залишився до чергових президентських виборів, проявить себе Віктор Ющенко. Якщо він зуміє зблизитися з Євросоюзом, вирішити газову проблему і не почне здійснювати недемократичних дій, то його шанси на другий президентський термін достатньо великі.

Минулі парламентські вибори продемонстрували, що Юлія Тимошенко має дуже значну електоральну базу. Я вважаю, що у неї шансів на президентство не менше, ніж у Віктора Ющенка.

Розмовляв Акпер Гасанов, спеціально для УНІАН