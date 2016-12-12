Липневий теракт у Ніцці: поліція затримала ще 11 підозрюваних

У Франції затримали 11 осіб за підозрою до підготовки теракту у місті Ніцца 14 липня, пише Le Figaro.

Видання зазначає, що підозрювані були затримані сьогодні вранці співробітниками елітного підрозділу поліції.

"Це сектор логістики, люди, які могли б допомогти здійснити напад," - цитує видання джерело.

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При цьому наголошується, що більшість затриманих - вихідці із східних країн. Всіх підозрюваних помістили під варту на 96 годин.

Нагадаємо, внаслідок атаки на Англійській набережній у Ніцці 14 липня загинули 86 людей і понад 300 отримали поранення.

Тоді після салюту з нагоди Дня взяття Бастилії вантажівка в'їхала у натовп людей, які поверталися додому. Водій вантажівки також відкрив вогонь по людям.

За свідченням очевидців, вантажівка на високій швидкості протягом 2 км їхала крізь натовп, перш ніж зупинитися.

Пізніше прокуратура Франції підтвердила, що теракт в Ніцці скоїв 31-річний Мохамед Лахуайедж-Бухлель, який мав подвійне громадянство Франції та Тунісу.