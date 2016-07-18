Водій вантажівки двічі потрапив на камери під час "репетицій" теракту на набережній в Ніцці

Про це заявив у понеділок прокурор Парижа Франсуа Молен, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

За його словами, теракт Булель запланував всього за кілька днів до скоєння злочину і проявив інтерес до радикального ісламу недавно.

«Якщо в розслідуванні немає ніяких даних, які доводять на даному етапі прихильність (Булеля) «Ісламській державі» і зв'язки з окремими особами угруповання, то він лише нещодавно почав демонструвати інтерес до радикальних рухів джихаддистів», — сказав Молен.

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За словами прокурора, приблизно за два тижні до теракту Булель намагався взяти кредит, але банк відхилив заявку, в результаті чоловік зняв гроші зі своїх рахунків і продав автомобіль. 4 липня Булель заплатив $1,6 тис., щоб взяти в оренду вантажівку, на якій він потім в'їхав у натовп людей на набережній в Ніцці.

Прокурор додав, що своїм близьким Булель розповідав, що почав ростити бороду з релігійних міркувань, і що він не розуміє, чому у «Ісламської держави» немає своєї власної території.

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Однак ніяких фотографій або відео, які доводять зв'язок Булеля з ісламістами або «Ісламською державою» на його телефоні і комп'ютері знайдено не було.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 14 липня вантажівка на повному ходу врізалась в натовп на Англійській набережній в Ніцці, де в той момент знаходилися тисячі людей, які розходились після святкового феєрверку з нагоди національного свята Франції.

Згідно з останніми даними, загинули 84 людини, серед яких один громадянин України, ще двоє українців отримали травми.