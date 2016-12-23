Син Каддафі заперечує зв’язок із викрадачами лівійського авіалайнера

Син Муаммара Каддафі Сейф аль-Іслам, який наразі перебуває у в'язниці заперечує зв'язок із викрадачами лівійського авіалайнера, який приземлився сьогодні, 23 грудня, на Мальті.Про це повідомив лівійський інформаційний портал Africagate News.

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Видання повідомляє, що за словами сина Каддафі, він "не має ніякого стосунку до викрадення літака і відкидає будь-які терористичні операції".

Нагадаємо, сьогодні авіалайнер A320 лівійської авіакомпанії Afriqiyah Airways, що виконував переліт з внутрішнього маршруту, був захоплений.

На борту літака, що прямував з лівійського міста Себа в Тріполі, знаходилося 118 осіб. Викрадений лайнер приземлився в аеропорту Мальти. Згідно з повідомленням, двоє викрадачів погрожували підірвати літак.

Пізніше, загарбники літака лівійської авіакомпанії Afriqiyah Airways, який екстрено приземлився на Мальті, відпустили 109 пасажирів. Також були звільнені члени екіпажу.

Після звільнення пасажирів, викрадачі здалися представникам мальтійських правоохоронних органів.