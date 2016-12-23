Всіх пасажирів захопленого лівійського лайнера відпустили, викрадачі все ще залишаються на борту

Про це повідомив прем'єр Мальти Джозеф Мускат в Twitter.

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Також були звільнені члени екіпажу.

Further 44 passengers being released. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 грудня 2016 р. Crew members being released. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 грудня 2016 р.

Пізніше він повідомив, що на борту знаходяться приблизно двоє загарбників і декілька членів екіпажу.

Potentially 2 hijackers, and some crew members still on board aircraft. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 грудня 2016 р.

Нагадаємо, авіалайнер A320 лівійської авіакомпанії Afriqiyah Airways, що виконував переліт з внутрішнього маршруту, був захоплений. На борту літака, що прямував з лівійського міста Себа в Тріполі, знаходяться 118 осіб. Викрадений лайнер приземлився в аеропорту Мальти. Згідно з повідомленням, двоє викрадачів, вони погрожують підірвати літак. За словами прем'єр-міністра Мальти Джозефа Мускату, який отримав повідомлення про викрадений літак, інформація перевіряється правоохоронними органами.