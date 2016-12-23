Всіх пасажирів захопленого лівійського лайнера відпустили, викрадачі все ще залишаються на борту
Загарбники літака лівійської авіакомпанії Afriqiyah Airways, який екстрено приземлився на Мальті, відпустили 109 пасажирів.
Про це повідомив прем'єр Мальти Джозеф Мускат в Twitter.
Читайте такожЗахоплення лівійського лайнера: ЗМІ дізналися про вимоги викрадачів
Також були звільнені члени екіпажу.
Further 44 passengers being released.— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 грудня 2016 р.
Crew members being released.— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 грудня 2016 р.
Пізніше він повідомив, що на борту знаходяться приблизно двоє загарбників і декілька членів екіпажу.
Potentially 2 hijackers, and some crew members still on board aircraft.— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 грудня 2016 р.
Нагадаємо, авіалайнер A320 лівійської авіакомпанії Afriqiyah Airways, що виконував переліт з внутрішнього маршруту, був захоплений. На борту літака, що прямував з лівійського міста Себа в Тріполі, знаходяться 118 осіб. Викрадений лайнер приземлився в аеропорту Мальти. Згідно з повідомленням, двоє викрадачів, вони погрожують підірвати літак. За словами прем'єр-міністра Мальти Джозефа Мускату, який отримав повідомлення про викрадений літак, інформація перевіряється правоохоронними органами.