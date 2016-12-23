З'явилося відео захопленого викрадачами лівійського авіалайнера, що приземлився на Мальті

Як повідомляє видання Times of Malta, авіалайнер стоїть з увімкненими двигунами і оточений малтийскими військовими, які, втім, не роблять спроб наблизитися до літака.

На даний момент відомо, що викрадач всього один, він є прихильником Каддафі. Викрадач озброєний імовірно ручною гранатою і обіцяє відпустити всіх пасажирів, якщо будуть виконані його вимоги, які поки невідомі.

Аеропорт Мальти закритий, літаки переправляють в аеропорт Катанії на Сицилії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні був викрадений пасажирський авіалайнер лівійської авіакомпанії Afriqiyah Airways, який приземлився на Мальті.

Довідка: остання серйозна подія, пов'язана з викраденням літака на Мальті відбулося 23 листопада 1985 року, коли на острові був захоплений літак EgyptAir Boeing 737.

Під час невдалого штурму єгипетським спецназом загинули 62 пасажира, з трьох викрадачів вижив тільки один.