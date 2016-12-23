З'явилося відео захопленого викрадачами лівійського авіалайнера, що приземлився на Мальті
Авіалайнер A320 лівійської авіакомпанії Afriqiyah Airways, що виконував переліт за внутрішнім маршрутом, оточений військовими.
Як повідомляє видання Times of Malta, авіалайнер стоїть з увімкненими двигунами і оточений малтийскими військовими, які, втім, не роблять спроб наблизитися до літака.
На даний момент відомо, що викрадач всього один, він є прихильником Каддафі. Викрадач озброєний імовірно ручною гранатою і обіцяє відпустити всіх пасажирів, якщо будуть виконані його вимоги, які поки невідомі.
Аеропорт Мальти закритий, літаки переправляють в аеропорт Катанії на Сицилії.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні був викрадений пасажирський авіалайнер лівійської авіакомпанії Afriqiyah Airways, який приземлився на Мальті.
Довідка: остання серйозна подія, пов'язана з викраденням літака на Мальті відбулося 23 листопада 1985 року, коли на острові був захоплений літак EgyptAir Boeing 737.
Під час невдалого штурму єгипетським спецназом загинули 62 пасажира, з трьох викрадачів вижив тільки один.