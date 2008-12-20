США розмістять в Афганістані авіабригаду

01:05, 20 грудня 2008
Світ
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До літа очікуються ще 20 тис. військових

Міністр оборони США Роберт Гейтс віддав наказ про розгортання в Афганістані з початку наступного року авіабригади, повідомляє Associated Press у п`ятницю, 19 грудня, з посиланням на джерела в американському оборонному відомстві.

До Афганістану у складі цієї бригади будуть направлено три тисячі військовослужбовців. Бригада, укомплектована транспортними вертольотами Black Hawk і Chinook, а також ударними Apache, забезпечуватиме військам коаліції підтримку з повітря.

З наполегливим проханням збільшити військовий контингент НАТО в жовтні виступив командувач силами альянсу в Афганістані генерал Девід МакКірнан (David McKiernan). Тоді генерал просив про розгортання в країні додаткових чотирьох бригад.

Минулого тижня Роберт Гейтс відвідав Афганістан, де зустрічався з військовим командуванням. На зустрічі з МакКірнаном міністр оборони заявив, що підтримує прохання командувача про виділення додаткового контингенту для операції в Афганістані. Девід МакКірнан попросив про розгортання в країні додаткових чотирьох бригад. Очікується, що контингент загальною чисельністю 20 тисяч осіб буде введено до Афганістану на початок літа 2009 року.

Лента.ру

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