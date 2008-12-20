Україна переконала Єврокомісію, що газові з Росії нічого не загрожує

Україна переконала Європейську Комісію в тому, що є і буде надалі надійним транзитером російського газу до Європи.

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ, який за дорученням Віктора ЮЩЕНКА разом із першим заступником голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігорем ДІДЕНКОМ у Лондоні брав участь у зустрічі з комісаром ЄС з питань енергетики Андрісом ПІБАЛГСОМ.

Він повідомив, що українська сторона детально проінформувала європейську сторону про технічну і ресурсну ситуацію в НАК "Нафтогаз України".

«Жодних сумнівів ні у кого вже немає в Єврокомісії, що Україна здатна і готова виконати всі свої зобов`язання щодо транзиту газу. Для цього достатньо газу в сховищах, і стан української ГТС (газотранспортної системи – УНІАН) абсолютно нормальний», - заявив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ, кажучи про те, як відреагував А.ПІБАЛГС на надану інформацію.

Уповноважений Президента зазначив, що розмова відбулася на дуже високому професійному рівні. «Ми разом дійшли висновку, що інформація про нібито неготовність або небажання транспортувати газ (Україною до Європи – УНІАН), це лише вигадки, це несерйозно", - сказав він.

Крім того, Б.СОКОЛОВСЬКИЙ зазначив, що в Єврокомісії достатньо високо оцінюють роль і конкретні дії Президента України, починаючи з лютого з координації дій з НАК «Нафтогаз України», а також ті підходи, які В.ЮЩЕНКО впродовж року демонструє щодо організації прозорої співпраці в газовій сфері між Україною, Росією і країнами Європи.

Крім того, Б.СОКОЛОВСЬКИЙ зазначив, що в Єврокомісії вітали б варіант, коли ціна газу для України і тарифи на транзит формувалися б суб`єктами господарювання за формульним принципом з урахуванням сьогоднішніх тенденцій на ринку нафти і газу і без політичного або будь-якого іншого впливу неекономічного характеру.