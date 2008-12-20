Голландський фрегат вирушить назустріч піратам

Уряд Нідерландів ухвалив у п`ятницю рішення відрядити в середині майбутнього року до берегів Сомалі фрегат "Евертсен" (Evertsen), повідомила урядова прес-служба.

Командний фрегат "Еверстен" візьме участь у розпочатій 8 грудня під егідою Європейського союзу антипіратській операції "Аталанта" (Atalanta). З середини серпня до середини грудня 2009 року командування об`єднаними силами країн ЄС у районі Африканського Рогу перейде до Нідерландів. Саме в цей період там перебуватиме голландський фрегат.

До завдань кораблів, що беруть участь в операції, входить супровід судів з гуманітарними вантажами ООН, спостереження за районами Індійського океану, де активно діють пірати для протидії їм, ескорт мирних суден. Це - перша в історії морська операція Європейського союзу. Крім Нідерландів, у ній беруть участь Франція, Велика Британія, Греція та Іспанія. Кілька інших країн ЄС розглядають можливість своєї участі в "Аталанті".

РІА “Новости”