Білорусь та Єврокомісія підписали угоду про партнерство

Уряд Білорусі та Комісія Європейських співтовариств підписали в Мінську 18 грудня Рамкову угоду про партнерство.

Як повідомили УНІАН сьогодні в прес-службі Міністерства закордонних справ Білорусі, від імені білоруського уряду документ підписав віце-прем`єр-міністр Андрій КОБЯКОВ, а від імені Єврокомісії - глава Представництва Європейської Комісії в Україні та Білорусі Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА.

Крім того, сторони підписали Протокол з питання тлумачення понять, термінів і визначень, які використані у вказаній угоді.

Рамкова угода між Урядом Білорусі та Єврокомісією спрямована на створення правової основи для подальшого розвитку взаємодії між Білоруссю та Європейським союзом у сфері технічної допомоги в рамках Європейського інструменту добросусідства і партнерства, що прийшов на зміну Програмі ТАСІС ЄС.