Путін: не можна вирішувати проблеми бізнесу за рахунок платників податків

Володимир Путін закликав бізнес не звільняти людей без крайньої потреби і заявив, що держава не може витрачати гроші платників податків на забезпечення благополуччя бізнесу.

"Ми не можемо за рахунок платників податків вирішувати всі проблеми бізнесу, - сказав прем`єр у суботу. - Ми не можемо купувати житло за старими цінами для соціальних потреб, ми не можемо виймати гроші з кишені платників податків і забезпечувати прибутки бізнесу".

"Наше завдання - мінімізувати їх (бізнесу) втрати, зберегти їх життєздатність, але ніяк не забезпечувати їх прибуток", - сказав Путін.

Прем`єр-міністр доручив уряду уважніше аналізувати ситуацію із зайнятістю росіян, щоб "бізнес під сурдину не звільняв людей без крайньої потреби".

"Працюючи з бізнесом, потрібно, щоб до наших партнерів дійшло, що ми не можемо за рахунок платників податків вирішувати всі проблеми бізнесу", - сказав Путін.

"Усі повинні підходити відповідально", - додав прем`єр.

РІА «Новости»