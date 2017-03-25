Лідери країн ЄС підписали Римську декларацію щодо майбутнього Євросоюзу без Великої Британії.

Як повідомляє Euronews, підписання документу відбулося сьогодні в Римі на саміті ЄС, присвяченому 60-річчю підписання Римського договору, що заклав основу для створення Євросоюзу.

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У декларації співтовариство європейських держав названо "непорушним", а єдина Європа – "неминучим майбутнім" континенту.

Святкування підписання Римського договору вперше відбувається без Великої Британії, однієї з найбільших європейських і світових держав, і на тлі зростаючого євроскептицизму як у країнах-засновниках Євросоюзу, передусім у Франції та Німеччині, так само як і в країнах деяких нових членах ЄС, таких як Польща та Угорщина, наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, у столиці Італії Римі сьогодні проходить саміт 27 країн - членів Євросоюзу, присвячений 60-річчю підписання Римського договору - документа, що ліг в основу сучасного співтовариства.

Саміт проходить без участі Великобританії, жителі якої в червні минулого року проголосували на референдумі за вихід зі складу ЄС.