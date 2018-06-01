Посол Ізраїлю в Україні: На четвер Єгипет і Хамас повинні домовитися

Хамас обстрілює нашу територію, а Ізраїль звинувачують у тому, що ми по них стріляємо ще більше. Ми продовжимо це робити, якщо хочемо досягти наших цілей.... Посол Держави Ізраїль в Україні Зіна Калай-Клайтман відповіла на запитання УНІАН.

Пані посол, прем`єр-міністр Ізраїлю Ехуд Ольмерт пообіцяв рухові «Хамас» «непропорційну відповідь» на недавній обстріл бойовиками території Ізраїльської держави. Він також заявив, що Ізраїль не погодиться повернутися до старих правил гри. Що це означає?

«Правила гри» полягають в тому, що кожна сторона-нападник, в даному разі Хамас, повинна знати, що будь-який напад не залишиться без відповіді. Вісім років Ізраїль обстрілювали, і наших відповідей або не було, або вони були зовсім неадекватними.

Мета операції «Литий свинець», яку ми проводили, довести, що більше такі «правила гри» не працюють, а нові – відповідають результатам операції: у разі спроби тероризувати наше мирне населення відповідь буде адекватною.

Що мається на увазі під адекватною відповіддю? Хамас обстрілює нашу територію, тоді як Ізраїль звинувачують у тому, що ми по них стріляємо ще більше. Звичайно, ми продовжимо це робити, якщо хочемо досягти наших цілей і примусити Хамас припинити терор проти ізраїльтян. Для цього ми робитимемо все можливе.

Чи тривають на сьогодні переговори за посередництва Єгипту? Так. Насправді переговори ідуть між Єгиптом і Хамасом. Очікується – принаймні Єгипет про це каже – що на четвер має бути досягнута угода з Хамасом щодо того, як виглядатиме ізраїльсько-палестинський кордон. Звичайно, і Ізраїль, і Єгипет зацікавлені в припиненні вогню на якомога триваліший час. У четвер ми дізнаємося, про що вони домовилися. На наш погляд, припинення вогню має бути повним, без будь-яких спроб щодня нас обстрілювати.

Крім того, ми хочемо, щоб були знищені підземні тунелі, через які зброя нелегально постачалася бойовикам у сектор Газа. І тут міжнародне співтовариство, зокрема Європа і США, можуть допомогти в тому, щоб позбавити Хамас можливості постачати зброю.

Як знищуватимуться тунелі?

Досі ми їх просто бомбили з повітря. На переговорах обговорюється можливість допомоги з боку США і Європи в наданні спеціальної техніки, яка дасть змогу вести спостереження і присікати нелегальне постачання зброї.

Чи може новий президент США допомогти у врегулюванні ситуації на Близькому Сході? За нового президента США стратегічне партнерство між Ізраїлем і США продовжуватиметься. Принаймні, це те, про що говорив Барак Обама. Отже ми чекаємо, що підтримка США буде не меншою, ніж вона була раніша.

Як Ви ставитеся до твердження, поширеного в Палестині, що «ізраїльські партії використовують кров палестинців у боротьбі за перемогу на виборах»? Та нісенітниця це, звісно. Я розумію, що про це зручно говорити – добре підходить щодо термінів виборів, призначених в Ізраїлі на 10 лютого. Насправді в грудні минулого року Хамас порушив домовленість про припинення вогню, яка була досягнута за посередництва Єгипту. Тільки цим пояснюється час проведення операції. Тільки-но Хамас оголосив, що він не відновлює перемир`я, і обстріляв нас 80 ракетами, Ізраїль зробив у відповідь крок. Щоправда, ми давно готувалися до цього, було зрозуміло, що бойовики не хочуть продовжувати домовленість про припинення вогню. Справді, наша армія була дуже добре підготовлена.

Якщо справді вдасться досягти миру, як, на вашу думку, можна його зберегти? Чи повинні міжнародні миротворчі сили контролювати кордони Ізраїлю і сектора Газа?

Якби решта всіх сторін на це погодилася, і Єгипет насамперед, то, я думаю, що Ізраїль міг би розглянути таку можливість. Інше питання, що у кожного свій погляд на цю тему. Я не думаю, що питання про введення миротворчих сил сьогодні стоїть на порядку денному, але це один з планів, який обговорювався і під час операції теж.

Як Ви ставитеся до готовності українського МЗС активніше брати участь у врегулюванні палестино-ізраїльського конфлікту? На жаль, палестино-ізраїльський конфлікт впродовж 60 років існування нашої держави не вдалося врегулювати нікому. Були різні етапи, включаючи 90-і роки минулого сторіччя, коли з`явилася надія на врегулювання. Але нічого не вийшло.

Проте, існує міжнародний орган – «Квартет», або, як його ще називають, «Четвірка», – який займається моніторингом ситуації і намагається сприяти врегулюванню конфлікту між нами й палестинцями. Ви знаєте, що Ізраїль перебуває у ворожому геополітичному просторі – йдеться не тільки про конфлікт між Ізраїлем і палестинцями, ще є Сирія і Ліван, а також країни, з якими у нас немає угоди про мир. Отже це дуже важкий, тривалий конфлікт. Є бажання його врегулювати, але наскільки це можна зробити?.. Поки що досвід показує, що це було неможливо.

Як Ви оцінюєте роль ООН у врегулюванні конфлікту? ООН – це частина «Квартету», який робить спроби врегулювати конфлікт.

Але якщо немає можливості і бажання врегулювати конфлікт тими сторонами, які в ньому безпосередньо задіяні, дуже складно собі уявити, що ООН спроможна щось зробити. ООН якось не дуже себе показала у врегулюванні й інших конфліктів у світі.

Наш досвід показує, що в першу чергу повинні врегулювати конфлікт зацікавлені сторони. Уся інша допомога, яка надходить ззовні... Ну, якщо вона ефективна, заради Бога, спасибі.

А наскільки важливою є роль Єгипту у врегулюванні конфлікту?

Авжеж, ця роль оцінюється позитивно.

Якщо ми побачимо, що вони справді домовляться, і припинення вогню набуде чинності по-справжньому, і всі цілі, які ми ставили під час останньої операції, будуть досягнуті, – чудово! Тим більше що Єгипту також має інтерес у розв`язанні цього конфлікту, оскільки ця країна межує з сектором Газа.

Як довго, вважаєте, може тривати перемир`я між Ізраїлем і рухом «Хамас» і що може допомогти остаточному рішенню конфлікту?

Головне, що потрібно зробити – щоб терористична організація «Хамас» визнала, що Ізраїль існує і існуватиме, і припинила його тероризувати. Тоді перемир`я може існувати як завгодно довго, і палестинці від цього тільки виграють.

На які поступки готовий піти Ізраїль для звільнення з полону капрала ізраїльської армії Гілада Шаліта? Це питання вже дуже довго обговорюється, і природно, що воно є дуже важливим для нас. Для Ізраїлю взагалі життя і свобода будь-якого військовослужбовця важливі – так завжди було і буде. Чи досягнемо ми того, чого вимагаємо, а саме звільнення цього солдата, багато в чому залежатиме не тільки від нас, а й від самого Хамасу. Я тільки можу сказати, що це одна з тем переговорного процесу. Хочеться сподіватися, що ми достатньо швидко почуємо про його результати.

Чому Ізраїль свого часу відмовився виконувати резолюцію ООН, яка закликала зупинити військові дії, зняти блокаду і відкрити пропускні пункти для гуманітарної допомоги? Що означає відмовився? Ізраїль не відмовився від резолюції, він її не прийняв, оскільки не міг втілити її в життя, оскільки вона на той момент була неприйнятною.

Головна ідея резолюції – негайне припинення вогню за будь-яких умов. Такого в той момент бути не могло.

Чи планує Ізраїль брати участь у розподілі гуманітарної допомоги палестинцям? Ізраїль допомагатиме міжнародному співтовариству це робити, оскільки пропускні пункти розташовані на нашому кордоні. У цьому полягатиме наша участь.

Не можу не поставити запитання, яке цікавить українських громадян, а саме – коли між нашими країнами може бути введений безвізовий режим?

Я впродовж багатьох місяців кажу, що цього року на порядку денному може стояти початок переговорного процесу між нашими країнами про двостороннє скасування віз для туристів. У цьому зацікавлено обидві сторони.

Записала Світлана Артеменко Інтерв`ю з Надзвичайним і Повноважним послом Палестини в Україні Халідом Арікатом читайте тут