Посол Палестини в Україні: Ізраїльські партії використовують кров палестинців у боротьбі за перемогу на виборах

Чи закінчилася ізраїльсько-палестинська війна після оголошення перемир`я у конфлікті? Що може перешкодити встановленню миру? Думка палестинської сторони - в інтерв`ю УНІАН Надзвичайного і Повноважного посла Палестини в Україні Халіда Аріката.

«ЯКЩО ІЗРАЇЛЬ НЕ ПОЧНЕ ВІЙНУ ЗІ СВОГО БОКУ...»

Як довго, на Вашу думку, зможе тривати перемир`я між Ізраїлем і рухом ХАМАС, і що може допомогти остаточному вирішенню конфлікту?

Ми сподіваємося на продовження перемир`я. Звичайно, для цього сторони повинні виконувати умови, на яких вони його досягли. Тим часом, сподіваємося, успішно продовжаться переговори сторін за посередництва Єгипту. У цих переговорах ми висуваємо з нашого боку як неодмінні умови безумовне припинення військових дій з обох боків, зняття блокади, відкриття пропускних пунктів. І якщо Ізраїль не почне війну зі свого боку, це допоможе досягти остаточних домовленостей.

Що головне зараз у цих переговорах?

Мабуть, щоб кожна країна узяла на себе відповідальність за виконання досягнутих домовленостей. Не має значення, буде це усно або письмово, важливо виконувати обіцяне. Скажімо, зараз вже, як відомо, Ізраїль почав виконувати свої зобов`язання - зупинка військових дій, виведення військ з території Гази, відкриття гуманітарних коридорів. Але є й інші важливі пункти, які висувають сторони для досягнення перемир`я. Вони зараз розглядаються.

Якою, на Вашу думку, була головна мета військової операції «Литий свинець»?

Між ізраїльськими партіями йде боротьба за отримання більшості місць у парламенті на виборах в лютому. Це одна з головних причин. Вони використовують кров палестинців як чинник здобуття перемоги на виборах. Крім того, ізраїльтяни хотіли в своїх інтересах використати перемогу демократів на президентських виборах у США.

І що з цього вийшло? Чи може новий президент США сприяти врегулюванню ситуації на Близькому Сході?

Ми на це сподіваємося. Барак Обама дзвонив нашому президентові. Ми сподіваємося, що він зможе зіграти важливу роль у вирішенні конфлікту, який триває вже більше 60 років.

«ГОЛОСУВАННЯ В ООН ПОКАЗАЛО, ЩО ВСІ КРАЇНИ ПІДТРИМУЮТЬ ПАЛЕСТИНУ...»

Якщо дійсно вдасться досягти миру, як, на Вашу думку, можна буде його зберегти? Чи повинен хтось контролювати кордони між Палестиною і Ізраїлем?

Ми вважаємо, що контролювати кордон між Палестиною і Ізраїлем повинні міжнародні сили. Це допоможе надалі запобігти військовим діям. Тому наш Президент висуває вимогу про введення миротворчих сил на кордон Ізраїлю і Сектора Газа . І ми сподіваємося, що ООН розгляне це питання. Це наша вимога, на якій ми продовжуватимемо наполягати.

Як Ви оцінюєте роль ООН у врегулюванні конфлікту? Чи є реальний шанс залучити також інших посередників?

Ми високо цінуємо підтримку ООН. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун вже відвідав низку країн регіону і зокрема Сектор Газа. Він особисто побачив наслідки ізраїльської агресії і попросив керівництво Ізраїлю провести розслідування дій їх військ, пов`язаних з бомбардуванням будівлі ООН. Що ж до інших посередників, дуже важливою є роль Єгипту. Ми сподіваємося, зокрема, на посередництво цієї країни в досягненні домовленостей і виконанні резолюції Ради безпеки ООН.

Але чомусь раніше Палестина відмовлялася виконувати цю резолюцію, яка закликає зупинити військові дії, зняти блокаду і відкрити пропускні пункти для гуманітарних коридорів.

На момент ухвалення резолюції була агресія, а зараз йдуть переговори про перемир`я на основі пропозицій Єгипту і виконання цієї резолюції. Наш президент був на засіданні Ради Безпеки ООН, і просив прийняти цю резолюцію, але з боку Ізраїлю не було згоди на припинення військових дій.

Чи вважаєте Ви, що позиція Палестини знаходить підтримку в світі?

Всі країни підтримують Палестину, і це видно з голосування на Генеральній Асамблеї ООН.

«ВІДНОСИНИ ХАМАСу З ІРАНОМ ЗАЛИШАЮТЬСЯ МІЖ НИМИ...»

У ЗМІ була інформація про те, що Іран підтримує ХАМАС, і що він пригрозив припинити постачання озброєнь і урізати фінансування цієї організації, якщо ХАМАС погодиться на перемир`я.

Іран оголосив про підтримку деяких партійних організацій Палестини, серед них і ХАМАС. Ці відносини залишаються між ними.

Чи можуть об`єднати свої зусилля для досягнення перемир`я палестинські політичні сили, які знаходяться в стані конфлікту, зокрема, ФАТХ і ХАМАС?

Були спроби вирішити конфлікт між ФАТХ і ХАМАС до початку війни. Але, на жаль, вони не сіли за стіл переговорів через деякі внутрішні розбіжності щодо низки питань. Але проти військової операції Ізраїлю всі сили, які знаходяться в Секторі Газа, були разом і діяли спільно. Не було розбіжностей між палестинськими організаціями, вони об`єдналися проти зовнішньої агресії. Керівництво Палестини і народ зайняли єдину позицію - зупинити військові дії.

Україна вустами свого МЗС висловила готовність активніше брати участь у встановленні миру на Близькому Сході.

Ми, безумовно, підтримуємо цей намір. Ми зацікавлені в країнах, які хочуть допомогти у вирішенні конфлікту. Він не повинен тривати далі. Вже сьогодні кількість загиблих в Палестині складає близько 1 400 осіб, понад 5 з половиною тисяч людей поранено. Серед загиблих третина - діти. І з кожним днем з’являються нові жертви.

Інтерв`ю узяла Світлана Артеменко

Інтерв`ю з Надзвичайним і Повноважним послом Держави Ізраїль в Україні Зіною Калай-Клайтман читайте тут