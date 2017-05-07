"Вибір свободи, рівності та братерства": світові лідери привітали Макрона з перемогою на виборах

Світові лідери почали вітати незалежного кандидата, лідера руху "Вперед" Еммануеля Макрона з перемогою на виборах президента Франції.

Як повідомляє сайт телеканалу France24, привітання від прем'єр-міністра Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Терези Мей надійшло електронною поштою.

"Прем'єр-міністр тепло вітає новообраного президента Макрона з успіхом на виборах. Франція є одним із найближчих наших союзників, і ми з нетерпінням очікуємо на співпрацю з новим президентом за широким колом спільних пріоритетів", - йдеться у листі Мей.

Читайте такожПорошенко запросив новообраного президента Франції Макрона відвідати Україну

Водночас Макрона також привітав міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель, написавши у Twitter: "Німеччина буде на вашій стороні".

Також Макрона привітали Франсуа Олланд, який покидає посаду президента Франції, та прем'єр-міністр країни Бернар Казньов. Офіс Олланда заявив, що з обрання Макрона президентом французи об'єдналися навколо "цінностей Республіки".

Разом з тим, Макрона привітала і його опонент на президентських виборах від ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у Twitter також привітав Еммануеля Макрона з перемогою на виборах президента Франції.

"Вітання Еммануелю Макрону з його великою перемогою сьогодні в якості наступного президента Франції. Я дуже з нетерпінням очікую на співпрацю з ним", - написав Трамп.

Читайте такожПорошенко привітав Макрона з перемогою на виборах президента Франції

Президент Європейської Ради Дональд Туск у своєму Twitter привітав з перемогою на виборах президента Франції наступним чином: "Вітаю Еммануеля Макрона. Вітаю французький народ за вибір свободи, рівності та братерства перед тиранією фальшивих новин", - заявив Туск.

Як повідомляв УНІАН, незалежний проєвропейський кандидат, лідер руху "Вперед" Еммануель Макрон виграв вибори президента Франції у свого конкурента від ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен. Згідно з даними екзит-полу Ipsos, Макрон набрав 65,1% підтримки громадян