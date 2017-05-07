Порошенко запросив новообраного президента Франції Макрона до України

Президент України Петро Порошенко надіслав письмове послання Еммануелю Макрону, в якому привітав його з обранням Президентом Французької Республіки та запросив здійснити візит в Україну в зручний час, повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави.

«В Україні натхненно спостерігали за Вашою блискучою кампанією», - відзначив Глава держави.

«Вибір французького народу – це яскраве свідчення перемоги програми прогресивної Європи свободи над альтернативною Європою націоналізму», - зазначено у вітанні Глави Української держави на адресу новообраного Президента Франції.

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Президент запевнив французького лідера, що на цьому шляху Україна завжди буде надійним партнером Франції.

Порошенко висловив окрему вдячність Еммануелю Макрону за його особисту безкомпромісну підтримку України в умовах триваючої російської агресії. «Ваша позиція під час виборчої кампанії дає впевненість, що з Вашою перемогою Україна здобула надійного союзника і в Нормандському форматі, і в її зусиллях з відновлення суверенітету і територіальної цілісності України», - відзначено у листі.

Глава держави також висловив сподівання на ефективне сприяння з боку Франції в реалізації європейських прагнень України.

Порошенко запросив новообраного Президента Франції здійснити візит в Україну в зручний час.

Як повідомляв УНІАН, за даними екзит-полів, незалежний кандидат та лідер руху "Вперед" Еммануель Макрон виграв вибори президента Франції у свого конкурента від ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен. Про це повідомили в прямому ефірі телеканалу France24.

Згідно з даними екзит-полу Ipsos, Макрон набрав 65,1% підтримки громадян.