Макрон виграв вибори президента Франції, отримавши 65% підтримки громадян - екзит-пол Ipsos

Незалежний кандидат та лідер руху "Вперед" Еммануель Макрон виграв вибори президента Франції у свого конкурента від ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен, отримавши 65% підтримки громадян (екзит-пол Ipsos).

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Про це повідомили в прямому ефірі телеканалу France24.

Ведучі телеканалу назвали перемогу Макрона історичною.

У прямому ефірі було видно, що на площі внутрішнього двору Лувру прихильники Макрона почали святкувати його перемогу.

Водночас, як повідомляє кореспондент зі штабу Марін Ле Пен, її оточення розчароване результатами екзит-полів.

Ультраправий кандидат набрала 34,5%.

Як заявляє штаб проєвропейського кандидата, ультраправа Ле Пен зателефонувала Макрону. Інформацію про телефонний дзвінок підтвердила Ле Пен під час свого виступу після закриття виборчих дільниць. Вона побажала Макрону всього найкращого у майбутньому.

За даними інших екзит-полів, Макрон набрав 65,5%.