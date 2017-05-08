Обраний президентом Франції Макрон виступив перед своїми виборцями

Емманюель Макрон, що отримав перемогу на президентських виборах у Франції, увечері в неділю, 7 травня, виступив перед своїми прихильниками на площі біля музею Лувр в Парижі. Він піднявся на трибуну під звуки гімну Європи.

Як передає DW.com, політик подякував своїм прихильникам за підтримку і заявив: "Наше завдання величезне. Це вимагає від нас створення, починаючи з завтрашнього дня, реальної сильної більшості. Ця більшість повинна провести зміни, на які сподівається країна і яких вона заслуговує". Макрону доведеться сконцентруватися на отриманні більшості в ході парламентських виборів у червні цього року.

Політик пообіцяв служити Франції і бути вірним принципам "свободи, рівності і братерству". Макрон додав, що зараз стоїть завдання відновити єдність Європи, зміцнити економіку і забезпечити безпеку громадян.

"За п'ять років я зроблю все можливе, щоб у людей більше не було ніяких причин голосувати за екстремальні варіанти", - сказав він. Емманюель Макрон закликав не освистувати прихильників Марін Ле Пен і зазначив, що ті, хто голосували за неї, "висловлювали почуття гніву, безпорадності, а іноді - переконання".

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Згідно з результатами двох опитувань, партія "Вперед!" разом з союзниками може виграти і перший тур парламентських виборів, який відбудеться 11 червня 2017 року. Одне з опитувань показало, що за "Вперед!" або центристську партію "Демократичний рух" можуть проголосувати 26 відсотків виборців.

В підтримку на парламентських виборах ультраправого "Національного фронту" висловилися 22 відсотки, стільки ж - за консервативну партію "Республіканці" разом з союзником, "Союзом демократів і незалежних". Ультраліва партія "Нескорена Франція" набирає 13 відсотків, а Соціалістична партія - 8 відсотків. Результати іншого опитування відрізняються від першого на один-два відсотки.

Як повідомляв УНІАН, незалежний проєвропейський кандидат, лідер руху "Вперед" Еммануель Макрон виграв вибори президента Франції у свого конкурента від ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен. Згідно з даними екзит-полу Ipsos, Макрон отримав 65,1% підтримки громадян.