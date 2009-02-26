Вибух в поїзді Владикавказ - Москва: є загиблий і поранені
10:33, 26 лютого 2009Світ
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Щось зірвалося у вагоні-ресторані
У Ростовській області РФ на перегоні між станціями Персіяновка і Каменоломня, в 70 км. від Ростова-на-Дону, в 8:20 мск стався вибух газового балона в потягу Владикавказ - Москва.
Як повідомив РБКначальник прес-служби Південного регіонального центру МНС РФ Олег Греков, в результаті події одна людина загинула і п`ятеро поранені.
"Вибух стався у вагоні-ресторані потягу. Після вибуху послідувала невелика пожежа, яка була ліквідована оперативно прибулими двома пожежними підрозділами", - відзначив О.Греков.
Загиблим виявився співробітник Федеральної пасажирської дирекції РЖД.
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