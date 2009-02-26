Вибух в поїзді Владикавказ - Москва: є загиблий і поранені

У Ростовській області РФ на перегоні між станціями Персіяновка і Каменоломня, в 70 км. від Ростова-на-Дону, в 8:20 мск стався вибух газового балона в потягу Владикавказ - Москва.

Як повідомив РБКначальник прес-служби Південного регіонального центру МНС РФ Олег Греков, в результаті події одна людина загинула і п`ятеро поранені.

"Вибух стався у вагоні-ресторані потягу. Після вибуху послідувала невелика пожежа, яка була ліквідована оперативно прибулими двома пожежними підрозділами", - відзначив О.Греков.

Загиблим виявився співробітник Федеральної пасажирської дирекції РЖД.