США розширюватимуть співпрацю в рамках ГУАМ

США сподіваються, що подальша співпраця в рамках міжнародної організації «За демократію та економічний розвиток – ГУАМ» матиме переважно інноваційний характер.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні у своєму привітальному слові учасникам спеціальної сесії ГУАМ з Вашингтона заступник голови державного секретаріату США Ян КЕЛЛІ.

Представник Держдепу США висловив сподівання, що подальше співробітництво в рамках ГУАМ матиме більш інноваційний характер при вирішенні актуальних питань.

«У свою чергу США продовжуватимуть підтримку ГУАМ в рамках співробітництва», - сказав Я.КЕЛЛІ, і наголосив, що ця організація надає країнам регіону дієві механізми реалізації демократії і верховенства права.

Говорячи про подальші пріоритети, Я.КЕЛЛІ зауважив, що США розширюватимуть співробітництво в рамках ГУАМ, зокрема через реалізацію проектів забезпечення безпеки на кордонах.