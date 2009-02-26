США розширюватимуть співпрацю в рамках ГУАМ
Держдеп надіслав привітальне слово
США сподіваються, що подальша співпраця в рамках міжнародної організації «За демократію та економічний розвиток – ГУАМ» матиме переважно інноваційний характер.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні у своєму привітальному слові учасникам спеціальної сесії ГУАМ з Вашингтона заступник голови державного секретаріату США Ян КЕЛЛІ.
Представник Держдепу США висловив сподівання, що подальше співробітництво в рамках ГУАМ матиме більш інноваційний характер при вирішенні актуальних питань.
«У свою чергу США продовжуватимуть підтримку ГУАМ в рамках співробітництва», - сказав Я.КЕЛЛІ, і наголосив, що ця організація надає країнам регіону дієві механізми реалізації демократії і верховенства права.
Говорячи про подальші пріоритети, Я.КЕЛЛІ зауважив, що США розширюватимуть співробітництво в рамках ГУАМ, зокрема через реалізацію проектів забезпечення безпеки на кордонах.