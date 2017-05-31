У Туреччині розбився військовий вертоліт, 13 людей загинули

Військовий вертоліт з 13 людьми на борту розбився в турецькій провінції Ширнак, що межує із Сирією й Іраком, повідомляє Hurriyet Daily News.

В результаті інциденту загинули 13 військовослужбовців, які перебували на борту.

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За інформацією місцевої влади, вертоліт впав, зачепившись за високовольтну лінію електропередач через три хвилини після зльоту близько 20:55 за місцевим часом.

На борту вертольота знаходився генерал армії Туреччини Айдин Айдоган, кілька полковників і офіцерів середньої ланки. На місце аварії були відправлені рятувальні служби і військові.

Нагадаємо, у квітні на сході Туреччини в провінції Тунджелі розбився поліцейський вертоліт.