Постпред США в ООН: час розмов про КНДР минув

Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі заявила, що не бачить сенсу у скликанні Ради безпеки ООН щодо Північної Кореї, якщо за її підсумками не буде прийнято жодних рішень.

Відповідну заяву Хейлі опублікувала на своїй сторінці в Twitter.

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"Час розмов минув. Небезпека, яку режим Північної Кореї представляє для міжнародного миру, тепер всім очевидна", - йдеться в повідомленні.

Done talking about NKorea.China is aware they must act.Japan & SKorea must inc pressure.Not only a US problem.It will req an intl solution. — Nikki Haley (@nikkihaley) July 30, 2017

За словами Хейлі, ще одна резолюція Радбезу із засудженням дій КНДР не збільшить міжнародний тиск на Північну Корею.

"Насправді, це навіть гірше, ніж нічого, тому що відправить сигнал північнокорейському диктатору, що міжнародне співтовариство не збирається всерйоз протистояти йому", - сказано в опублікованій заяві.

У заяві також наголошується, що Китай повинен прийняти остаточне рішення, чи збирається він "зробити життєво важливий крок" і спробувати справами вирішити проблему з КНДР.

Our full statement on the North Korean ICBM launch: pic.twitter.com/8tIaaTVkSF — Nikki Haley (@nikkihaley) July 30, 2017

Як повідомляв УНІАН, КНДР 28 липня здійснила запуск балістичної ракети, яка могла впасти у виключній економічній зоні Японії. У відповідь на північнокорейське ракетне випробування США та Південна Корея провели навчальні пуски ракет.