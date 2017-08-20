На Монблані виявили тіло українського альпініста

01:54, 20 серпня 2017
Світ
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42-річний чоловік почав сходження на Монблан у п'ятницю, 18 серпня, проте його застала буря.

Смерть наступила в результаті падіння зі скелі / фото alp.org.ua

У суботу, 19 серпня, в Західних Альпах на вершині Дом-дю-Гюте в гірському масиві Монблан рятувальники виявили тіло українського альпініста, повідомляє "Новое время", посилаючись на Le Figaro.

Як зазначає видання, 42-річний чоловік почав сходження на Монблан у п'ятницю, 18 серпня, проте його застала буря.

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"Він збився зі шляху, і тому він подав сигнал про допомогу близько 22:00 (23:00 за київським часом). Однак розпочати рятувальну операцію не вдалося, через те, що гора знаходилася в епіцентрі бурі", - пояснив представник французької жандармерії.

Відзначається, що через погодні умови рятувальний вертоліт зміг піднятися в повітря тільки в суботу вранці, коли і було виявлено тіло.

За попередніми даними, смерть наступила в результаті падіння зі скелі. За даним фактом проводиться розслідування.

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Теги: #українскький альпініст у Альпах#на Монблані загинув український альпініст