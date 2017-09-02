У торговому представництві РФ у Вашингтоні почалися обшуки - ЗМІ

У російському торговому представництві у Вашингтоні проводяться обшуки, пишуть РИА Новости з місця подій.

Як повідомив прес-секретар посольства Росії, при проведенні обшуків присутні дипломати.

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В самому торговому представництві заявили, що вважають обшуки "рейдерським захопленням", що порушує міжнародні конвенції. При цьому там зазначили, що вивезли всі речі, необхідні для функціонування дипмісії.

Раніше міністерство закордонних справ Російської Федерації вручило американському дипломату ноту протесту через можливий обшук російського Торгового представництва у Вашингтоні.

"У ноті наголошено, що розглядаємо планований нелегітимний огляд дипломатичних приміщень Росії без присутності російських офіційних осіб і висловлену загрозу зламати вхідні двері як безпрецедентну, агресивну акцію, яка до того ж може бути використана спецслужбами США для організації антиросійської провокації за допомогою підкинутих компрометуючих предметів", - відзначили в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня в США зажадали від РФ закрити консульство в Сан-Франциско і зменшити число російських дипломатів у Вашингтоні та Нью-Йорку. Це рішення було прийнято у відповідь на вимогу Росії від США скоротити кількість працюючих у РФ американських дипломатів і технічних співробітників до 455 чоловік станом на 1 вересня.

За інформацією Держдепартаменту США, відповідні вимоги РФ має виконати до 2 вересня.

Представник Держдепартаменту Хезер Науерт заявила, що цей крок створить "паритет" між країнами, які матимуть однакову кількість консульств - по три - в кожній країні.

1 вересня Генконсульство Росії в Сан-Франциско заявило про своє закриття.