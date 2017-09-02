Російські дипломати почали вивозити речі з консульства в Сан-Франциско

Співробітники генконсульства Росії в Сан-Франциско почали виїжджати з будівлі, яку їм наказано звільнити до 2 вересня, передає Associated Press.

Журналісти помітили двох чоловіків, які вийшли з будівлі з коробками і завантажили їх в машину з тонованими вікнами і дипломатичними номерами.

Читайте такожНовий посол РФ в США хоче розібратися із дипломатичним скандалом "без істеричних поривів"Як повідомляв УНІАН, перед цим над будівлею консульства з'явився чорний дим. При цьому пожежну службу співробітники установи на територію не пустили, заявивши, що просто спалюють якісь предмети в каміні.

У відділі пожежної охорони Сан-Франциско у зв'язку з цим висловили здивування, оскільки в місті діє заборона на спалювання сміття, пластмас або інших шкідливих матеріалів в камінах в дні, коли температура повітря перевищує 35 градусів.

У МЗС РФ заявили, що нічого незвичайного не відбувається, просто будівлю готують до консервації. Раніше там заявляли, що американські спецслужби мають намір 2 вересня провести обшук в Генеральному консульстві РФ в Сан-Франциско.

США вимагають від Росії закрити консульство в Сан-Франциско і два інших дипломатичних об'єкти. У Держдепартаменті США пояснили, що цей крок зроблений у відповідь на вимогу Кремля скоротити дипломатичний персонал в Росії. Установи повинні закритися до 2 вересня.