Закриття дипоб’єктів РФ в США ініціював сам Трамп: у Москви є час до 2 вересня

Рішення про закриття генерального консульства Росії в Сан-Франциско ініціював президент США Дональд Трамп.

Про це повідомила прес-секретар Трампа Сара Сандерс на брифінгу у Білому домі.

«Це було рішення, прийняте президентом, так», – сказала Сандерс, відповідаючи на питання журналістів щодо того, хто ініціював такий дипломатичний крок.

«Ми прийняли твердий та виважений захід у відповідь на невдале рішення Росії цього року. Ми хочемо зупинити низхідну спіраль, і ми хочемо рухатися вперед у бік кращих відносин. Ми будемо шукати можливості для цього, але ми також хочемо вдатися до справедливого рішення», – пояснила вона.

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«Сьогодні ми вимагаємо від російського уряду закрити генеральне консульство в Сан-Франциско, торгове представництво у Вашингтоні, округ Колумбія, та торгове представництво у Нью-Йорку. Процес закриття повинен бути завершений до 2 вересня», – уточнила Сандерс.

Як повідомляв УНІАН, раніше влада США висунула вимогу до Російської Федерації закрити консульство в Сан-Франциско і зменшити кількість російських дипломатів у Вашингтоні і Нью-Йорку. Таким чином адміністрація президента Дональда Трампа здійснила заходи у відповідь на рішення РФ про висилку американських дипломатів з дипломатичних відомств в Росії.

31 серпня, пізно увечері на сайті Генконсульства Росії у Сан-Франциско з’явилося повідомлення, що відомство припиняє приймати відвідувачів 1 вересня через рішення влади США про закриття дипломатичного представництва.