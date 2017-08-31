У США вимагають від Росії закрити консульство у Сан-Франциско та зменшити дипмісії у Вашингтоні та Нью-Йорку - ЗМІ

У Сполучених Штатах Америки вимагають від Російської Федерації закрити консульство у Сан-Франциско та зменшити кількість російських дипломатів у Вашингтоні та Нью-Йорку.

Як повідомляє видання USA Today, Адміністрація президента Дональда Трампа здійснила заходи у відповідь на рішення РФ про висилання американських дипломатів з дипломатичних відомств у Росії.

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Зокрема, у США вимагають від РФ закрити російське консульство у Сан-Франциско (штат Каліфорнія) та зменшити кількість російських дипломатів в посольстві РФ у Вашингтоні та в консульстві у Нью-Йорку.

Як повідомляв УНІАН, Росія вимагає від США станом на 1 вересня скоротити кількість працюючих у РФ американських дипломатів і технічних співробітників до 455 осіб.

Своєю чергою державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що США до 1 вересня підготують відповідь на рішення керівництва Росії про скорочення числа співробітників американських дипломатичних представництв у РФ.