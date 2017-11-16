"Росія має відповісти за тиранію": в Конгресі США вшанували пам'ять Окуєвої

В Конгресі США вшанували пам'ять Аміни Окуєвої. У Палаті представників Конгресу США під час промови, присвяченої жертвам вбивств, пов’язаних з Кремлем, конгресмен Марсі Каптур зазначила, що вимагає правосуддя для Аміни Окуєвої та заявила про солідарність з іншими борцями за свободу в Україні, передає Голос Америки.

Читайте такожНа місці розстрілу Аміни Окуєвої виявили російські патрони - ЗМІ"Аміна - одна з багатьох жертв російського вторгнення до України і таємних спроб зупинити борців за свободу. Цей перелік включає Миколу Андрущенка, Миколу Волкова, Дениса Вороненкова та багатьох інших, хто віддав своє життя в боротьбі за свободу", - наголосила Каптур.

Вбивство Аміни "показало світові, що ворог демократії ні перед чим не зупиниться, щоб примусити мовчати тих, хто захищає волю та справедливість", - йдеться в заяві.

Вона наголосила, що "Путін є теперішнім диктатором в довгому ряду таких же і, на жаль, ця темна історія від Сталіна до Путіна продовжується і сьогодні".

"Людям доброї волі важко уявити глибину аморальності до якої ладні опуститись російські зловмисні диктатори для задоволення вузьких, дріб’язкових інтересів невеликої групи за рахунок більшості", - заявила вона.

У своїй промові Каптур згадала книгу Тімоті Снайдера під назвою "Криваві землі", в якій він пише про людську трагедію багатьох поколінь, яку принесли російські диктатори, зазначаючи, що 14 млн цивільних – жінок, дітей, сімей загинуло від російських рук в Центральній та Східній Європі.

"Промовисто, що сам Путін писав, що його дід був кухарем, якому довіряв сам Сталін. Він працював з монстром тиранії. Це той кокон, який породив російського Путіна", - йдеться в заяві Каптур.

"І тепер додайте до цих мільйонів смертей – більше 10 000 загиблих українських військовослужбовців, убитих Росією. Тисячі поранених і більше двох мільйонів переміщених осіб всередині України – країни, яка просто прагне бути вільною.

Як співголова двопартійної групи підтримки України в Палаті представників Конгресу США, хочу запевнити, що наші члени – віддані тому, щоб Росія відповіла за тиранію і зловмисні дії в Україні і навіть тут в Сполучених Штатах",.- заявила Каптур.

У своїй промові конгресмен згадала за яких обставин була вбита Окуєва. Напад на неї і її чоловіка Адама Осмаєва вона назвала "боягузливим нападом з-позаду кущів".

"Народжена в українському місті Одеса, Аміна була матір’ю, медичним хірургом, українським поліцейським та ісламським активістом, відома своєю боротьбою за рівні права чоловіків та жінок, які служать. Вона була природженим лідером. На початку Євромайдану, Аміна приєдналась до мирного протесту в Україні, який відбувався на морозі.

Щоб показати солідарність, вона зі своїм чоловіком жила на вулиці в наметі. Коли Росія незаконно вторглась до Криму та на схід України, Аміна була першою жінкою, яка приєдналась до добровольчого батальйону Київ-2.

Її було нагороджено орденом "Герой України" для того, щоб відзначити її мужність у битві за Дебальцеве. Вона доблесно билась проти російської агресії, за прогрес і проти репресій", - наголосила конгресмен.

"Світ втратив хоробру та прекрасну душу, але ця втрата не буде даремною. Її мужність символізує надзвичайну силу українських жінок, які тримають цю країну разом під час значних загроз.

Нехай її мужність та життя стануть натхненням для нас всіх і нехай міжнародна спільнота буде з Україною пліч-о-пліч у протистоянні російській агресії проти суверенної країни, борючись за майбутнє без вбивств, замовлених державою, та окупації", - підсумувала Марсі Каптур.