Осмаєв не має претензій до українських спецслужб після вбивства Окуєвої

Колишній учасник АТО Адам Осмаєв не має претензій до українських спецслужб через загибель його дружини Аміни Окуєвої. Про це він сказав в ефірі ток-шоу «Право на владу» на каналі «1+1».

Читайте такожОсмаєв розповів, як потрібно відповісти Росії на вбивство Окуєвої«Ні, які можуть бути претензії? У нас йде війна в Україні, гібридна, неоголошена війна. В міру своїх можливостей правоохоронні органи працюють. Звичайно, є для всіх нас місце вдосконаленню. Я думаю, з часом це прийде. Але Україна сьогодні ослаблена. І потрібен час, щоб зміцнити правоохоронні органи і все інше. Головне – йти вперед», - сказав Осмаєв.

Як повідомляв УНІАН, вбивство Аміни Окуєвої сталося у понеділок, 30 жовтня, в селищі Глеваха під Києвом. Невідомі розстріляли автомобіль, в якому знаходилися Окуєва і Осмаєв. Аміна Окуєва від отриманих поранень загинула. Її чоловік Адам Осмаєв поранений - він вижив. Поліція в даний час розшукує злочинців. Прокуратура взяла справу під особливий контроль.