США підтверджують свої зобов'язання щодо оборони Японії та Південної Кореї

США підтверджують свої союзницькі зобов`язання перед Японією і Південною Кореєю, проте сподіваються, що Пхеньян повернеться за стіл переговорів щодо ядерної проблеми. Про це повідомила журналістам державний секретар США Хілларі Клінтон, передає Reuters. "Я хочу підтвердити зобов`язання, які США мають нині і збираються завжди поважати в майбутньому, щодо захисту Південної Кореї і Японії", - сказала Х.Клінтон.

Напередодні, нагадує РосБізнесКонсалтинг, КНДР заявила про вихід з угоди про перемир`я з Південною Кореєю, яка була підписана 56 років тому і знаменувала закінчення Корейської війни. Крім того, КНДР зазначила, що не гарантує безпеку південнокорейських і американських військових кораблів, які перебувають біля спірного західного морського кордону між двома Кореями. Влада КНДР також заявила, що приєднання Сеула до американської кампанії з поширення безпеки (Proliferation Security Initiative, PSI), яка передбачає перехоплення суден, підозрюваних в перевезенні зброї масового знищення, є рівносильним оголошенню війни. За їх словами, Північна Корея вживе "негайних і жорстких військових заходів" проти будь-якої спроби затримати і обшукати північнокорейські судна в рамках цієї кампанії.