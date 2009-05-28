Україна і Польща запропонують країнам Балтії створити миротворчу бригаду

Україна і Польща пропонуватимуть прибалтійським країнам долучитися до створення спільної миротворчої бригади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр оборони Польщі Богдан КЛІХ сьогодні під час зустрічі з міністром оборони України Юрієм ЄХАНУРОВИМ, що відбулася сьогодні в рамках візиту української делегації до Варшави.

За словами глави оборонного відомства Польщі, предметом переговорів делегацій двох країн було співробітництво у військово-технічних сферах, зокрема, щодо обміну досвідом та спільної участі у миротворчих операціях.

Як зазначив Б.КЛІХ, Україна і Польща ухвалили протокол рішення щодо пропозиції прибалтійським країнам – Литві, Латвії та Естонії – долучитися до створення спільного миротворчого підрозділу рівня бригади.

«Я не маю жодних сумнівів, що це питання отримає політичну підтримку з боку України, так само як і українська сторона не повинна сумніватися, що це буде підтримано на вищому політичному рівні у Польщі», - сказав Б.КЛІХ.

На його переконання, участь Польщі, України та прибалтійських країн у спільній миротворчій бригаді матиме позитивне підґрунтя, адже дасть змогу об‘єднати три різні групи країн: Україну, яка не є членом НАТО, Польщу і три прибалтійські країни, які є членами НАТО.

Як повідомив міністр оборони Польщі, зазначена українсько-польсько-балтійська бригада повинна бути сформована не пізніше кінця 2012 року.