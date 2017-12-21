У Каталонії сьогодні проходять дострокові вибори до парламенту (відео)

У Каталонії 21 грудня відбудуться дострокові вибори до регіонального парламенту, оголошені після відсторонення уряду на чолі з Карлесом Пучдемоном і розпуску депутатів.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на La Vanguardia.

Виборчі дільниці у 947 муніципалітетах Каталонії будуть відкриті з 9:00 до 20:00. На виборах мають право голосу 5,5 млн громадян, очікується, що явка буде рекордно високою і складе понад 80%.

Читайте такожІспанія зібрала докази про вплив з Росії на каталонську кризу

Міністерство внутрішніх справ Іспанії посилило заходи безпеки в день виборів. На вулицях міст перебуватимуть 12 000 співробітників поліції та ще 3000 Цивільної гвардії. Крім того, МВС готове залучити ще 2000 співробітників, якщо їх втручання буде необхідним.

Каталонці голосуватимуть на регіональних виборах сьогодні вже втретє за останні п'ять років з метою врегулювання кризи з урядом Мадрида після проведення незаконного референдуму про незалежність.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня в Каталонії відбувся референдум про незалежність. За даними організаторів, явка становила 42% громадян, що мають право голосу. За незалежність регіону висловилися 90% усіх, хто проголосував.

Каталонський парламент 27 жовтня проголосував за резолюцію, яка формально декларує незалежність автономії від Іспанії.

Іспанія виступає проти незалежності Каталонії, і того ж дня іспанський сенат схвалив план уряду щодо запровадження прямого управління над Каталонією, а прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой заявив про розпуск уряду Каталонії і каталонського парламенту.

Дострокові вибори в Каталонії призначено на 21 грудня.

Керівником уряду Каталонії тимчасово призначено першого віце-прем'єр-міністра Іспанії Сорайю Саєнс де Сантамарію.