Конституційний суд Іспанії анулював закони, які сприяли проведенню референдуму про незалежність Каталонії

Конституційний суд Іспанії анулював три закони, які забезпечили проведення референдуму про незалежність Каталонії. Суд визнав закони неконституційними, пише «ЄП» із посиланням на місцеві ЗМІ.

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Зазначається, що суд одностайно ухвалив три рішення, що визнали неконституційність і недійсність законів про проведення референдуму про самовизначення, про заклик до референдуму про самовизначення та про призначення членів виборчого об'єднання Каталонії.

Як повідомляв УНІАН раніше, уряд Іспанії не визнає декларацію про незалежність Каталонії, підписану президентом Каталонії Карлесом Пучдемоном і представниками місцевої влади. Про це заявила віце-прем'єр Іспанії Сорайя Саенс де Сантамарія.

За її словами, Пучдемон привів Каталонію до «високого рівня нестабільності» і «не знає, куди він іде». Вона особливо відзначила, що результати референдуму про незалежність регіону слід вважати «незаконними» і «шахрайськими».

Нагадаємо, президент Каталонії Карлес Пучдемон 10 жовтня закликав парламент відкласти оголошення незалежності, щоб налагодити діалог з іспанськими властями. На початку виступу Пучдемон заявив, що "не планує ніяких погроз або образ", а хоче "деескалації напруженості". Пізніше стало відомо, що Пучдемон і кілька десятків членів уряду і парламенту регіону підписали «Декларацію представників Каталонії», в якій Каталонія проголошується незалежною державою.